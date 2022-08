João Paulo elege calor como vilão do Santos e diz que empate contra o Cuiabá deve ser valorizado

Destaque do Santos no empate sem gols diante do Cuiabá, o goleiro João Paulo falou que a dificuldade que a equipe encontrou na Arena Pantanal, neste domingo, já era esperada pelo elenco. "Sabíamos que seria um jogo difícil. A equipe deles precisava muito da vitória. O calor atrapalhou, mas temos que valorizar o ponto. Estamos aprendendo a sofrer. Vamos valorizar o ponto e a entrega de todos", afirmou o goleiro.

Bastante exigido, principalmente no primeiro tempo, quando o Cuiabá forçou mais as jogadas ofensivas, João Paulo elegeu a defesa mais difícil que fez na partida. "Foi o voleio do Deyverson pelo tempo de reação. Foi a mais complicada", comentou o jogador.

O resultado fora de casa deixa o Santos na oitava posição na classificação e a cinco pontos dos quatro primeiros colocados.

Para o zagueiro Maicon, a postura do Cuiabá também criou dificuldades para o Santos na etapa inicial e foi necessário um ajuste no vestiário. "Tivemos que voltar mais fortes para a etapa final dispostos a também buscar a vitória e impor o nosso jogo perante o adversário", comentou o defensor.

A oscilação tem sido o grande problema do time santista, que ensaia uma aproximação visando uma vaga para a edição da Libertadores de 2023. Nos últimos seis jogos, a equipe do técnico Lisca conseguiu duas vitórias, obteve dois empates e sofreu duas derrotas. A chance de buscar uma reabilitação é na segunda-feira, dia 5 de setembro, quando o Santos recebe o Goiás na Vila Belmiro.