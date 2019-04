João Paulo elogia início do trabalho de Barroca no Botafogo: 'Impressão positiva'

A primeira impressão do trabalho de Eduardo Barroca à frente do Botafogo foi boa. Ao menos foi o que declarou nesta quarta-feira o meio-campista João Paulo, que elogiou as duas atividades comandadas pelo treinador e destacou a intensidade das atividades que estão sendo desenvolvidas.

"Muito dinamismo. Ele gosta de fazer uma pressão na marcação, gosta de valorizar a bola. Não posso falar muito do trabalho, mas a primeira impressão é muito positiva", disse o jogador, em entrevista coletiva.

João Paulo sabe, porém, que o desempenho dos treinos precisa ser aplicado em campo, ainda mais numa temporada em que o Botafogo tem decepcionado, com eliminações precoces na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca.

"Essa intensidade temos que levar para o jogo. Não adianta treinar em alta intensidade e não levar para o jogo. Primeiro passo é voltar a ser um time competitivo, como fizemos nesses primeiros trabalhos", disse.

O atleta também destacou a importância de o treinador conhecer boa parte do elenco - Barroca estava à frente do time sub-20 do Corinthians, mas antes havia trabalhado nas divisões de base do Botafogo.

"Com certeza, o jogador assimila mais rápido e já entende o que ele gosta. Temos uma semana cheia de treinamentos até o jogo com o São Paulo para quem não conhece entrar no ritmo e assimilar o trabalho", disse João Paulo, referindo-se ao primeiro jogo do time no Campeonato Brasileiro, em 27 de abril, no Morumbi.

O meio-campista afirmou que o período sem jogos para o pode ser um fator positivo na sequência da temporada - o último compromisso do Botafogo foi no dia 11, quando acabou sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude.

"Difícil de entrar nesse assunto de calendário. Em 2017, tivemos uma maratona e foi um dos melhores anos do Botafogo recentemente. A gente tem tempo para treinar, tirar o máximo proveito disso, descansar e recuperar quem tem lesões para chegar cem por cento", comentou.

João Paulo afirmou estar totalmente recuperado da fratura sofrida no ano passado na perna direita. O meio-campista entrou em campo nove vezes nesta temporada, mas apenas em duas delas como titular.

"Nesse início de ano, tive alguns problemas musculares, que eram até esperados pela lesão que tive. Agora me sinto muito mais preparado para encarar o que vem pela frente. No último jogo (de ida contra o Juventude), me senti muito bem, infelizmente tive a expulsão. Vai passar pela comissão técnica e pelo Barroca a questão da escalação, mas me sinto apto."