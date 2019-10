João Paulo faz críticas ao Botafogo: 'Tem de falar menos e trabalhar mais'

O meio-campista João Paulo foi incisivo na saída do gramado do estádio de São Januário em relação à atual situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O time foi derrotado no clássico pelo Vasco, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, pela 26.ª rodada.

"O Vasco abriu 2 a 0, a gente equilibrou o jogo, mas não foi o suficiente. Não conseguimos o empate. A gente alternou bons e maus momentos. Não vou dar desculpa. Temos que falar menos e trabalhar mais", disse o jogador, único atleta botafoguense a falar com a imprensa ao final do jogo, em São Januário.

O clássico teve a reestreia de Alberto Valentim à frente do Botafogo. O técnico, porém, perdeu Gabriel ainda no primeiro tempo. Ele sentiu a coxa direita. No início da segunda etapa, Rodrigo Pimpão machucou o joelho direito.

"Todo mundo tem capacidade de corresponder. Mas seria melhor a gente ter ficado mais tempo com os 11 jogadores que iniciaram. Lesões acontecem. A gente tem que se preparar para segunda-feira vencer", completou João Paulo, ao se referir ao confronto contra o CSA, no Engenhão, na 27.ª rodada.

Com a segunda derrota seguida e a sexta em sete partidas no returno, o Botafogo parou nos 30 pontos, na 13.ª colocação. A zona de rebaixamento é aberta pelo CSA, que tem 26.