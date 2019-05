João Paulo garante Botafogo cheio de confiança para o clássico

O meio-campista João Paulo afirmou, nesta quinta-feira, que o Botafogo vai embalado para a disputa do clássico, domingo, às 11 horas, diante do vasco, no Engenhão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, após a goleada, por 4 a 0, sobre o Sol de América, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. "Posso garantir que vivemos um dia a dia excelente. A confiança está lá em cima."

O mau momento pelo qual passa o tradicional adversário não foi analisado pelo jogador, que apostou no histórico do clássico para garantir que será um jogo difícil para o Botafogo. "A gente evita falar do outro lado, porque a gente não vive. Mas respeitamos o Vasco, o seu treinador, a história entre os rivais. Um jogo grande, vamos dar o nosso máximo."

João Paulo destaca a boa fase do time, classificado às oitavas de final da Sul-Americana, e a dele. "Acho que fizemos alguns jogos bons, pela goleada é um ponto que a gente pode analisar como sendo o melhor. Nesse mata-mata a gente não sofreu nenhum gol. Partida boa minha também, como foi a do Bahia, importante estar numa crescente."

O meia revelou que a produção ofensiva é um dos pontos principais de cobrança do técnico Eduardo Barroca. "O Barroca tem nos ajudado para ser mais vertical no último terço. Viemos de jogos em que conseguimos manter a bola, mas não conseguimos ser agressivos. Vínhamos trabalhando e conseguimos ser mais agudos e ter mais chances."

Além do jogo com o Vasco, João Paulo também analisou o desafio pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, diante do Atlético Mineiro, que será disputado apenas depois da Copa América. "Nosso primeiro adversário era o líder do Campeonato Argentino, já era muito complicado. Não desmerecendo o Sol de América, que é forte também. O Atlético tem um grande elenco, camisa de tradição. Vamos estar ligados."