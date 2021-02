João Paulo lamenta 'bobeira' do Santos e elogia atuação dos reservas em derrota

Um dos dois titulares do Santos que viajou para Salvador, João Paulo não conseguiu impedir a derrota por 2 a 0 para o Bahia, nesta quinta-feira, na Fonte Nova, na despedida do time do Campeonato Brasileiro. Após o duelo, o goleiro elogiou a atuação da equipe, mas reconheceu que o vacilo no começo do duelo acabou custando cara para a equipe.

O Santos foi vazado logo nos minutos iniciais por Rossi. Chegou a dominar o Bahia na parte final do primeiro tempo, mas não empatou o duelo. E ainda foi vazado aos 45 minutos da segunda etapa por Alesson, quando o time parecia bagunçado taticamente.

"Fizemos uma boa partida, demos uma bobeira no começo do jogo que custou o gol. Pressionamos no segundo tempo, podíamos ter empatado. E aí, no fim, quando estávamos no desespero, levamos o segundo", avaliou o goleiro.

Classificado antecipadamente às fases preliminares da Libertadores, o Santos fechou o Brasileirão em oitavo lugar, com 54 pontos. Agora, o time volta as suas atenções para as rodadas iniciais do Campeonato Paulista. A estreia será no domingo, diante do Santo André, às 19 horas, no Canindé.