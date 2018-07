João Paulo lamenta possível saída de Roger do Botafogo

O meia João Paulo lamentou nesta terça-feira a possível saída do atacante Roger. O jogador do Botafogo tem proposta do Internacional, que já sacramentou o retorno à Série A, mas ainda não decidiu sobre o seu futuro.

"Isto é uma situação dele com o clube. Não sabemos o quanto isso é verdade. Não consegui falar com ele. Ele estava no treino normalmente, mas ainda não conversei sobre isso", declarou o meia. "Como amigo, quero que ele escolha um caminho para ser feliz na decisão."

Sem renovar seu vínculo com o clube carioca, Roger abriu negociações com o Inter nos últimos dias. E até já teria acertado todas as condições com o clube gaúcho. Os dois clubes, contudo, ainda não fizeram qualquer anúncio sobre a transferência.

Ainda sem saber o futuro do colega de time, João Paulo comentou também sobre a campanha do Botafogo no Brasileirão. E lamentou a falta de vitórias da equipe no Engenhão. "Sabemos que estamos fazendo um bom returno, mas não conseguimos bons resultados em casa. Precisamos buscar fora", disse o meia.

Apesar da ausência de títulos neste ano, com participação em diferentes campeonatos simultâneos, João Paulo considerou positivo o ano botafoguense. "Fico feliz com o ano como um todo. Considero esse grupo vencedor. Claro que conseguindo a classificação ou não vão avaliar, mas eu considero um ano positivo sim", disse.

O Botafogo busca garantir a vaga na próxima edição da Copa Libertadores. No momento, o time é o 7º colocado no Brasileirão, ocupando a última posição que dá vaga na competição sul-americana.