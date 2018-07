João Paulo pede inteligência e foco para Botafogo superar o Atlético-MG em BH

O meio-campista João Paulo, do Botafogo, prega que a equipe alvinegra tenha inteligência e concentração para superar o Atlético Mineiro, neste domingo, às 17 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador também acredita que a grandeza do confronto contra o time atleticano - que venceu o clássico mineiro contra o Cruzeiro, de virada, na rodada passada e ensaia uma recuperação no campeonato - é um fator motivacional para o elenco botafoguense.

"É um jogo difícil. Tem que ter atenção, não pode desconcentrar um minuto. Sabemos o que queremos e o que precisamos fazer. Importante estar organizado e ser efetivo nas conclusões. Nosso time gosta de jogo assim. Um resultado positivo vai trazer uma tranquilidade maior e ajudar muito para a sequência, sobretudo pelo nosso objetivo, que é conquistar uma vaga para a Libertadores", projetou João Paulo.

Os meio-campistas Rodrigo Lindoso e Marcus Vinícius, suspensos, são desfalques certos para o técnico Jair Ventura. Bruno Silva, dispensado das atividades de sexta devido à uma conjuntivite, viajou com a delegação para Belo Horizonte, mas é dúvida para o jogo. Caso não atue, Dudu Cearense deverá ser o substituto.

Assim, o treinador botafoguense deverá iniciar a partida contra os mineiros com a seguinte formação: Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luis; Bruno Silva (Dudu Cearense), Matheus Fernandes, João Paulo e Leo Valencia; Rodrigo Pimpão e Brenner.

O Botafogo tem 47 pontos e luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Neste momento, a equipe carioca está na faixa de classificação dos clubes garantidos no torneio sul-americano em 2018.