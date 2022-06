João Paulo salva Santos novamente e cobra atenção: 'Temos de ficar mais ligados'

João Paulo já perdeu a conta de quantas vezes deixou o campo com o rótulo de 'salvador da pátria' santista. Com mais uma grande atuação, desta vez no 1 a 1 com o Internacional em plena Vila Belmiro, o goleiro cobrou mais foco do time para o Santos não desperdiçar mais pontos quando abre vantagem no marcador.

Mesmo sofrendo grande pressão dos gaúchos, o Santos conseguiu abrir o placar no segundo tempo e, na visão de João Paulo, são nesses momentos que os companheiros necessitam se agigantar e não dar espaços e chances para os oponentes.

Leia Também Santos empata com o Inter na Vila Belmiro pelo Brasileirão e alcança o quinto jogo sem vitória

"Difícil falar, mais uma vez não vou entrar nesse assunto, fica chato falar todo jogo. Entramos ligado no segundo tempo, fizemos o gol, mas tem de ficar ligado sempre porque a gente faz o gol e leva o empate. Não é a primeira vez", enfatizou o goleiro.

Depois de ceder a igualdade cinco minutos após sair em vantagem, o Santos não conseguiu se impor para buscar um novo gol e ainda comemorou as grandes defesas de João Paulo para somar ao menos um ponto. "Toda vez que entro em campo, é para ajudar os companheiros e fazer meu melhor. Claro que eu trocaria essa atuação pela vitória."

O Santos somou o quinto jogo seguido sem vitória no Brasileirão e terá uma dura missão pela frente na busca pelo reencontro com as vitórias. No sábado, visita o campeão Atlético-MG, que também entrará em campo atrás da reabilitação.