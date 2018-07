João Paulo se emociona após homenagem do elenco do Botafogo: 'Assim eu choro'

O elenco do Botafogo dedicou o título do Campeonato Carioca ao volante João Paulo, que ficou fora da reta final da competição por conta de uma grave lesão na perna direita - ele precisou passar por cirurgia em 19 de março e tem previsão de voltar aos gramados somente no final do ano.

+ Decisivo, Gatito exalta luta do Botafogo e diz que queria pegar mais pênaltis

+ Zé Ricardo diz que Vasco foi ao limite, mas admite a frustração: 'Dor é grande'

Na entrevista coletiva após a vitória nos pênaltis por 4 a 3 sobre o Vasco, domingo, no Maracanã, o técnico Alberto Valentim fez questão de destacar a importância do jogador. "Falando em lesão, perdemos nosso capitão, um cara espetacular (João Paulo). Fizemos um pacto que o João faria esse sacrifício para estar aqui" afirmou o treinador.

João Paulo esteve no Maracanã, mesmo com a perna imobilizada, e participou da entrevista coletiva após o título. Além dos elogios feitos pelo treinador, ele também foi aplaudido por todos os companheiros.

"Assim eu choro. Só quero agradecer a todos vocês. Quem estava lá em cima, de fora, deu para ver sangue nos olhos do inicio ao fim. Muito orgulho de fazer parte desse time", exaltou o volante.

O zagueiro Joel Carli, autor do gol nos acréscimos na vitória por 1 a 0 no tempo regulamentar, destacou a força do grupo. "Estamos comemorando porque merecemos. O Botafogo é um time que está fazendo as coisas certas, trabalhando bem desde a diretoria até a rouparia. Pelo caminho correto os resultados chegam. Foi muito difícil, mas merecíamos um título, e hoje todo o Botafogo está de parabéns."

O goleiro Jefferson, que está em sua última temporada da carreira, agradeceu ao grupo pela oportunidade de se despedir do Campeonato Carioca com um título. Na entrevista coletiva, ele virou de costas para a imprensa e ficou de frente para todos os atletas como forma de homenagear o grupo.

"Quero honrar a todos vocês, agradecer pelo respeito que tiveram por mim e por essa camisa. O Botafogo é paixão e vocês sempre demonstraram isso dentro de campo. Quero agradecer ao Gatito, ao Carli, ao João Paulo, ao Lindoso… Todos sabem que esse é meu último ano como profissional, envolve muitas coisas, família… Disse que queria encerrar minha carreira com o título, e vocês me presentearam com isso. Quero agradecer a vocês por isso", finalizou Jefferson.