João Paulo sofre contusão e deixa treino do Palmeiras carregado O Palmeiras realizou mais um treinamento nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, mas o técnico Oswaldo de Oliveira não deu pista do time que vai enfrentar o Red Bull, domingo, às 18h30, em Campinas. A má notícia foi a entorse no tornozelo direito do lateral-esquerdo João Paulo. Durante o treino, ele foi disputar a bola com um companheiro e prendeu o pé no gramado. O jogador será reavaliado para saber a gravidade da lesão, mas precisou deixou o campo sendo carregado pelos colegas.