João Paulo valoriza mudança de 'atitude' e 'agressividade' do Botafogo

Um dos melhores em campo na vitória do Botafogo sobre o Goiás, o meio-campista João Paulo valorizou a "atitude" e a "agressividade" do time carioca na noite desta quarta-feira, no Engenhão, no Rio de Janeiro. O Botafogo bateu a equipe goiana por 3 a 1 no duelo válido pela 24ª do Brasileirão.

"Mudamos a atitude, o comportamento que muitas vezes a gente não conseguia ter durante os jogos. Hoje (quarta-feira) conseguimos imprimir, se não nos 90 minutos, mas em quase todo jogo. Uma marcação mais forte, sendo mais agressivo na frente, coisa que a gente não estava fazendo. E hoje a gente foi feliz e conseguiu aproveitar as chances que teve", disse o jogador, na saída do gramado.

O triunfo ajudou o Botafogo a se distanciar da zona de rebaixamento. Agora, o clube alvinegro aparece mais perto da zona intermediária, com 30 pontos. "Sensação de alívio, mas não de relaxamento. A gente sabe que tem que manter o ritmo forte", pregou João Paulo.

O Botafogo voltará a campo já no próximo sábado, às 21 horas, quando enfrentará o atual campeão Palmeiras no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 25ª rodada. Nesta partida, os cariocas já poderão contar com técnico novo - Alberto Valentim está perto de deixar o Avaí. Valentim, se confirmado, substituirá Eduardo Barroca, demitido no início da semana.

"Queria também deixar aqui um abraço meu e do grupo para o Barroca, que ele acabou pagando a nossa conta por esse momento conturbado que tivemos, mas é um cara sensacional que a gente gosta muito e quer o bem dele", finalizou João Paulo.