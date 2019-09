João Pedro celebra 'respirada' do Flu e Oswaldo diz ter 'mérito' por vitória

Ainda não deu para sair da zona do rebaixamento, mas a vitória apertada sobre o Fortaleza, por 1 a 0, nesta tarde de sábado, na Arena Castelão, provocou uma sensação de alívio ao Fluminense. Inclusive para o garoto João Pedro, que marcou o único gol da partida, aos 40 minutos do segundo tempo.

"São três pontos muito importantes para dar uma respirada. Na próxima rodada teremos um jogo muito difícil contra o Palmeiras, mas a gente vai atrás do resultado. Acho que com a força do grupo, do elenco, nos juntando, vamos conquistar os pontos e tirar o Fluminense dessa situação que ele não merece estar", disse João Pedro, renovando a esperança de recuperação.

Mesmo com a vitória, o Fluminense continua na zona do rebaixamento, agora em 17.º lugar, com 15 pontos. O time vinha de três derrotas consecutivas. Para o técnico Oswaldo Oliveira, que substituiu o demitido Fernando Diniz, "o grupo fez uma boa partida" neste sábado. "Sabíamos da pressão inicial do adversário. No segundo tempo tivemos o predomínio da partida e chegamos ao gol da vitória", destacou.

O técnico não desperdiçou a chance de ressaltar os frutos de seu trabalho no clube, inclusive relembrando a sua carreira vitoriosa no futebol. "Estou trabalhando há quatro jogos no Fluminense, o que vinha sendo feito tem representatividade, mas hoje o time fez o que não tinha feito e acho que tenho mérito nisso. Se tivesse perdido, iam dizer que é a equipe do Oswaldo, como ganhou... Tenho mais de 30 títulos, todas as minhas equipes jogavam bem", enfatizou Oswaldo.