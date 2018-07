João Schmidt sofre lesão no joelho e desfalca São Paulo

O volante João Schmidt, do São Paulo, sofreu uma entorse no joelho direito e vai desfalcar o time nas próximas partidas. O jogador se machucou na última quarta-feira, durante a vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, no Morumbi, pela Copa Libertadores, e deixou o campo com dores. Após avaliação no departamento médico, ficará fora do time e sob cuidados fisioterápicos. Ainda não há previsão de retorno.

João Schmidt recebeu o cartão vermelho na partida e já seria desfalque na próxima rodada da Libertadores, quando o São Paulo enfrenta o The Strongest, em La Paz, na quinta-feira. A tendência é Thiago Mendes ganhar a vaga na equipe tanto para esse jogo como para o confronto com o Audax, domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O volante foi a grande novidade do time nas últimas partidas. Promovido a titular para o jogo contra o Trujillanos, da Venezuela, teve boa atuação e ainda marcou o seu primeiro gol pelo clube. Desde 2012 no elenco profissional, o atleta conseguiu mais espaço na equipe após ser emprestado durante um ano ao Vitória de Setúbal, de Portugal.

Nesta sexta-feira pela manhã o São Paulo fez um treino de posicionamento no CT da Barra Funda. A novidade foi a presença do zagueiro Lugano na vaga de Maicon. O uruguaio atuou ao lado de Rodrigo Caio.

Outra possível alteração é a entrada ou de Wesley ou de Thiago Mendes. Ambos atuaram na atividade e disputam a vaga que era de João Schmidt. O favorito é Thiago Mendes, que começou o ano como titular na posição. Na manhã de sábado o técnico Edgardo Bauza terá o último treino para definir a formação.