João Victor promete Corinthians 'com muita intensidade' contra a Ponte Preta

Vitor Pereira é um técnico elétrico, que joga com o time na beira do campo e quer sempre suas equipes atuando em alta intensidade. Com pouco tempo de trabalho antes do clássico com o São Paulo, não conseguiu impor sua metodologia na derrota por 1 a 0. Após semana cheia de trabalhos, o zagueiro João Victor garante que a torcida verá um Corinthians diferente neste sábado, diante da Ponte Preta, já apresentando as artimanhas do novo comandante.

"Nós vamos para o jogo para buscar a vitória. É uma partida para mostrarmos para a torcida que temos muito potencial. Vamos correr, marcar em cima, com muita intensidade para fazermos o resultado positivo", afirmou o zagueiro.

O discurso inflamado vem dos fortes trabalhos orquestrados pelo português na semana. Além da marcação sob pressão, Vitor Pereira quer o time a todo tempo no ataque buscando o gol. Uma postura bem diferente do antecessor Sylvinho, que cadenciava mais as partidas e irritava a torcida com momentos de apatia e "preguiça" em campo.

"Tivemos pouco tempo para se adaptar à maneira que ele joga antes do clássico. Creio que essa semana já estamos mais adaptados com a forma que ele quer, com a pressão de marcar lá em cima", enfatizou o defensor em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

Cássio será um líbero na Neo Química Arena e a linha defensiva deve ficar próxima do meio diante da Ponte Preta. "A principal mudança com o Vitor Pereira foi nessa intensidade no treinamento. Ele gosta muito que o setor defensivo fique no meio para, se houver uma pressão, já tentar roubar a bola no campo adversário. E, perdendo a bola, temos de estar em cima o mais rápido possível para não correr tanto para trás."