João Vitor comemora boa fase no Palmeiras

O volante João Vítor comemora a sua fase e a do Palmeiras em 2012. Após ser titular no último domingo, contra o Santos, ele deve estar também entre os 11 que vão enfrentar o XV de Piracicaba na noite desta quarta-feira, no Pacaembu.

O atleta diz que o elenco deixou os problemas de lado e conseguiu se concentrar apenas na atual temporada. "Estamos com uma boa sequência e isso é fruto do bom trabalho do grupo", contou. "Estamos com o grupo fechado e determinado, e está difícil vencer a gente. Esse ano estamos mais concentrados do que no ano passado."

Para João Vítor, o triunfo sobre o Santos por 2 a 1, de virada, animou ainda mais o time. "Aquela vitória aumentou nossa auto-estima", declarou.

Apesar de o Palmeiras estar tentando a contratação de Wesley, do Werder Bremen, João Vítor espera continuar trabalhando para não perder seu lugar na equipe. "Tenho de fazer o meu melhor para não perder a vaga entre os 11."