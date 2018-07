João Vítor comemora liberdade e chances no Palmeiras

SÃO PAULO - Com um numeroso elenco em mãos, Luiz Felipe Scolari escolhe algumas peças que se tornam fundamentais para o seu jogo. Mesmo reserva, João Vítor é um desses jogadores que estão sempre ganhando chance na equipe.

A importância do volante ficou bem claro no último jogo do Palmeiras, quando entrou e marcou um gol na vitória por 3 a 2 sobre o Guaratinguetá, sexta-feira, fora de casa.

“Eu normalmente entro para fechar o meio quando o time está ganhando, mas também tenho liberdade para ir para a frente”, conta o atleta. “Estou sendo bem aproveitado porque jogo no meio e também na lateral.”

A boa fase do Palmeiras, líder do Campeonato Paulista, não surpreende ninguém no grupo, segundo João Vítor. “Não é surpresa nenhuma porque sabemos o quanto ralamos para chegar à liderança”, disse. “Mesmo com a desconfiança de muitos.”

O Palmeiras volta à campo nesta quinta-feira, contra o Oeste, no Pacaembu.