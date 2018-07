João Vitor é o patinho feio de 2012

“Fico feliz em ter o apoio do Felipão, é o reconhecimento do trabalho. Tudo o que eu mais queria era dar a volta por cima e readquirir a confiança dos meus companheiros e da torcida. Mas sei que o futebol é cheio de altos e baixos, por isso não se pode perder a concentração.”

Ele quase deixou o clube em 2011. Seu calvário começou ao errar um pênalti no jogo com o Corinthians que valia vaga na final do Paulistão. No segundo semestre caiu de rendimento e passou a ser pouco aproveitado pelo treinador. E para piorar, trocou tapas com torcedores quando saía da loja oficial do Verdão no Palestra Itália.

Parecia ser o fim da linha no clube, mas ele ficou no elenco e ganhou espaço no time quando Felipão chegou à conclusão de que precisava colocar três volantes em campo para cuidar da marcação e dar liberdade aos laterais.

Marcos Assunção não tem mais perna para marcar forte durante os 90 minutos, e Márcio Araújo ficava sobrecarregado. Depois que João Vitor entrou , o time ficou mais equilibrado e até aumentou sua média de gols.

“Estou em um bom momento e feliz por estar jogando, mas ainda não me considero titular. Quem está entrando dá conta do recado, por isso tenho de me esforçar sempre para continuar no time.”

LIVRE PARA ATACAR

Embora a torcida não morra de amores por ele, Felipão não se cansa de elogiá-lo. E sábado, depois da vitória sobre a Ponte Preta no Pacaembu, chegou a dizer que João Vitor é taticamente o jogador mais importante do time.

Na partida de hoje, como se espera que o Coruripe fique encolhido na defesa, João Vitor jogará mais solto e terá liberdade para atacar - ainda mais que Daniel Carvalho está machucado e Valdivia cumprirá suspensão.