João Vitor lamenta erros do Palmeiras em clássico João Vitor só participou de dois jogos do Palmeiras como titular neste Campeonato Paulista. Coincidentemente, suas duas atuações foram em clássicos, ambos jogados em Presidente Prudente. E o volante, que se destacou exatamente jogando pela equipe daquela cidade, o Grêmio Prudente, ficou entre os melhor jogadores alviverdes tanto contra o Santos como diante do São Paulo.