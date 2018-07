João Vitor sai do banco de reservas para dar vitória ao Palmeiras

SÃO PAULO - Depois de uma longa novela, Wesley finalmente fez a sua estreia pelo Palmeiras. Mas foi João Vitor, que perdeu a vaga no time titular e saiu do banco para substituir o reforço alviverde no segundo tempo, quem deu a vitória por 1 a 0 sobre o Paulista, nesta quarta à noite, em Jundiaí, pela 16.ª rodada do Paulistão. O único gol do jogo foi marcado com um chute de fora da área, aos 42 minutos.

Com a vitória, o Palmeiras assume o lugar, com 35 pontos, dois a menos que o líder Corinthians. Já o Paulista, que segue com 19, vê cada vez mais distante a vaga nas oitavas de final. A equipe de Jundiaí está em nono, mas já tem sete pontos a menos que o Bragantino, primeiro time na zona de classificação. Até o fim do campeonato, são só mais três rodadas, com nove pontos em jogo.

Na próxima rodada, sábado, o Palmeiras joga em casa, no Pacaembu, contra o Mirassol. O Paulista terá pela frente, no mesmo dia, o Mogi Mirim, desta vez como visitante. Ambas as partidas estão marcadas para as 18h30.

O JOGO - Uma indisposição intestinal tirou Maikon Leite e Leandro Amaro da equipe alviverde na última hora. Por isso, Felipão teve que escalar uma equipe desentrosada, com a zaga reserva (Henrique cumpria suspensão) e Vinícius fazendo companhia a Barcos, porque era o único segundo atacante disponível. Wesley estreou como titular no lugar de João Vitor.

O volante teve a oportunidade de abrir o placar aos 17 minutos, na melhor chance do Palmeiras no primeiro tempo. Barcos fez a jogada, tocou para Valdivia e entrou na área para receber de volta. O passe foi forte e chegou até Wesley, mas o estreante pegou mal na bola, sem força, e deu a bola nas mãos de Vagner.

Antes, Deola havia tido trabalho para defender um bom chute de Reinaldo, da entrada da área. O lateral-esquerdo do time de Jundiaí, aliás, era o jogador mais perigoso da partida. Um cruzamento dele, pelo lado direito, só não parou no gol alviverde porque o goleiro do Palmeiras fez ótima defesa. Outra jogada do lateral, aos 27, chegou até Renan Marques, que bateu rasteiro e obrigou mais uma intervenção de Deola.

Como o Palmeiras criava muito pouco, a bola não chegava a Barcos, esperança de gol no time. Vendo a deficiência na armação, Felipão sacou Vinícius no intervalo e colocou Daniel Carvalho para fazer companhia a Valdivia no meio-campo.

O meia precisou de apenas cinco minutos para mudar a cara do Palmeiras e quase abrir o placar com um chute de longa distância - Vagner espalmou para fora. O Paulista assustou em cobrança de escanteio de Reinaldo, mas Diego Ivo perdeu com o gol vazio.

O jogo, depois, voltou a ficar morno, principalmente porque Valdivia ficou zonzo por conta de um choque e precisou ser substituído por Ricardo Bueno. Sem criatividade no meio, os volantes precisaram aparecer. Aos 24, Márcio Araújo arrancou pelo meio e tocou para Barcos. Na sua primeira oportunidade na partida, o argentino fintou Diego, bateu forte, mas Vagner pegou no susto.

Quem decidiu o jogo, porém, foi João Vitor. O jogador, que entrou no lugar de Wesley aos 16 minutos do segundo tempo, recebeu lançamento de Marcos Assunção, passou pela marcação e chutou forte da entrada da área, acertando o cantinho direito do gol de Vagner. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

PAULISTA 0 x 1 PALMEIRAS

PAULISTA - Vagner; Samuel Xavier, Diogo, Diego Ivo e Reinaldo; Madson, Wellington, Bruno Formigoni e Fabrizzyo (Barbosa); Rychely e Renan Marques (Carlão). Técnico - Luís Carlos Martins.

PALMEIRAS - Deola; Cicinho, Adalberto Román, Maurício Ramos e Juninho; Márcio Araújo, , Marcos Assunção, Wesley (João Vitor) e Valdivia (Ricardo Bueno); Vinícius (Daniel Carvalho) e Barcos. Técnico - Luiz Felipe Scolari.

GOL - João Vitor, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Demetrius Pinto Candançan.

CARTÕES AMARELOS - Barbosa, Diogo, Madson, Daniel Carvalho, Cicinho, Maurício Ramos e Juninho.

RENDA - R$ 154.100,00

PÚBLICO - 4.192 pagantes.

LOCAL - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.