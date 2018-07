João Vítor torce para a Mancha ser campeã no carnaval paulistano

SÃO PAULO - O volante João Vítor não teve um 2011 muito bom no Palmeiras. Agora em melhor fase, com direito a até gol marcado na vitória sobre o Guaratinguetá, na sexta-feira, ele garante que vai torcer para que a Mancha Verde saia campeã do carnaval paulistano.

Um dos principais problemas do volante no ano passado foi justamente com o organizada palmeirense. Em outubro, ele chegou a brigar com alguns torcedores e acabou na polícia. Quatro meses depois, diz não guardar mágoa daquele episódio e afirma que ficará na torcida para que o carnaval seja pintado de verde e branco – o resultado do grupo especial sairá nesta terça-feira.

“Apesar de tudo o que aconteceu, são eles que nos apoiam no estádio”, contou João Vítor. “Vou torcer para que sejam campeões”, falou. "Os problemas já estão esquecidos e a nossa fase agora está boa."

O volante só realizou uma partida como titular neste ano, no clássico contra o Santos, e deve seguir na reserva no confronto contra o Oeste, quinta-feira, no Pacaembu, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.