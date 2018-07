Joaquim Barbosa envia telegrama de apoio a Tinga, alvo de racismo no Peru

BRASÍLIA - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, enviou nesta sexta-feira um telegrama ao volante Tinga, do Cruzeiro, para manifestar sua solidariedade após as ofensas raciais que o jogador recebeu na última quarta, durante jogo no Peru, pela Libertadores.

Durante o jogo contra o Real Garcilaso, em Huancayo, no Peru, parte da torcida local imitava sons e gestos de macaco toda vez que Tinga pegava na bola. No final da partida, o jogador do Cruzeiro lamentou o fato e disse ter ficado triste com as ofensas raciais.

Na quinta-feira, a presidente Dilma Rousseff lamentou o fato, assim como o presidente do Peru, Ollanta Humala. A CBF e a Fifa também se posicionaram contra o racismo, enquanto o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, chegou a cobrar formalmente que a Conmebol tomasse um atitude.

Veja o texto do telegrama de Joaquim Barbosa:

"Ao Senhor Paulo César Fonseca do Nascimento (Tinga)

Caro Tinga,

Receba minha total solidariedade pelos odiosos atos de racismo de que foi vítima em partida disputada no Peru no último dia 12 de fevereiro. Abraço

Ministro Joaquim Barbosa, Presidente do Supremo Tribunal Federal"