Jobson admite expectativa por retorno no Botafogo Suspenso do futebol por uso de doping, em setembro do ano passado, o atacante Jobson vive os últimos dias de seu pesadelo. Com a punição chegando ao fim no próximo dia 6 de março, o jogador do Botafogo já pensa no retorno aos gramados e não esconde a ansiedade por poder voltar a jogar.