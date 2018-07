Jóbson confirma pelo Twitter negociações avançadas com o Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras pode anunciar mais um reforço para esta temporada. Por meio de seu Twitter oficial, o atacante Jóbson confirmou ter conversas avançadas com o clube paulista, comandado por Gilson Kleina. "A negociação (com o Palmeiras) já está avançada. Esta semana, definiremos". O jogador também afirmou que aceitaria sem problemas um contrato de produtividade, como queria o presidente Paulo Nobre no começo da temporada.

Declarado torcedor do Palmeiras, Jóbson, de 25 anos, tem longo histórico de problemas em sua carreira. Em 2009, foi flagrado por duas vezes no exame antidoping por uso de cocaína e depois confirmou ser usuário da droga. Já em sua passagem pelo interior de São Paulo, o jogador teve uma briga conjugal e acabou no hospital com um corte no braço, o caso registrado no 1º DP de São Caetano. Ele jogou no São Caetano antes de se transferir para o exterior.

O ex-atacante do Botafogo estava sem clube depois de rápida passagem pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, ano passado. Antes, já havia vestido a camisa de Bahia, São Caetano, Atlético-MG, Grêmio Barueri, Brasiliense, Santa Maria-DF. Também jogou no futebol sul-coreano.

A reportagem do Estado tenta confirmar a negociação com a diretoria de futebol do Palmeiras. Ainda ninguém se manifestou.