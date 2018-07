Jobson diz que renovaria com Botafogo por 'mais 10 anos'

Jobson começou o ano sob muita desconfiança, mas deu a volta por cima e hoje é peça fundamental na boa campanha do Botafogo no Campeonato Carioca. Seu contrato com o clube termina em junho, e as negociações para renovar estão em curso. Nesta quarta-feira, o jogador antecipou a vontade de prorrogar o vínculo sem exigir aumento no salário, e acrescentou que estaria disposto a jogar no time alvinegro por mais "dez anos".

"Devo muito ao clube e a torcida também. Tudo que falaram sobre eu ter pedido um aumento de salário é mentira", argumentou Jobson. "Assino o contrato até em branco e gosto muito do clube. O Botafogo me acolheu e o que eu quero fazer é colocar o Botafogo outra vez na Série A. Conversei com o professor Antônio Lopes que eu vou ficar com o mesmo salário. Estou no Botafogo por gratidão e, se for para assinar por dez anos, eu vou assinar."

Com a carreira marcada por polêmicas, Jobson acredita que está mais maduro e isso beneficia seu futebol. "Você vai pegando experiência, fica difícil explicar a melhora. Eu mesmo me surpreendo. Hoje eu penso dez segundos antes de fazer alguma coisa que possa me desfavorecer."

JOGO-TREINO

Nesta quarta-feira, o técnico René Simões orientou os reservas que enfrentaram o Minnesota, dos Estados Unidos, em jogo-treino, no estádio do Engenhão. A equipe alvinegra venceu por 2 a 0.

Um dos gols foi de Rodrigo Pimpão, que retornou recentemente de contusão e está disposto a recuperar a vaga perdida no ataque. No campo anexo, os titulares participaram de um treino técnico.

Vice-líder do Campeonato Carioca, o Botafogo volta a jogar no domingo, às 16 horas, contra a Cabofriense no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé.