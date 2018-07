Jobson é liberado pelo STJD e pode jogar pelo Botafogo

Um dos principais jogadores do Botafogo na luta para se manter na Série A, o atacante Jobson recebeu do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira, autorização para seguir defendendo seu clube. A decisão foi unanimidade no tribunal.

Desde que retornou ao Botafogo, em setembro, o atleta tentava se livrar de um imbróglio que começou quando ainda atuava na Arábia Saudita. Jobson foi acusado pela federação local de não ter aceito fazer um exame antidoping e por isso foi suspenso do futebol por oito anos.

O atacante chegou a ser impedido de estrear contra o Goiás após aviso da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), que alertou à CBF sobre a situação do atleta. Por isso, coube ao STJD dar uma autorização temporária ao atacante e, hoje, ter aplicado a liberação definitiva.

No entendimento do STJD, a punição só seria válida também em território brasileiro se a Fifa validasse a suspensão, mas a entidade máxima do futebol ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso.

Jobson deve voltar a defender o Botafogo neste domingo contra o Santos, na Vila Belmiro. Para escapar do rebaixamento, o time carioca tem de vencer as duas últimas rodadas do Brasileiro, além de torcer por resultados negativos dos rivais.