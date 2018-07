Jobson é poupado do treino, mas ainda está nos planos de Mancini

Jobson não participou do treino do Botafogo nesta quente manhã de sexta-feira, no Engenhão. Mas desta vez o atacante não teve nenhum problema de indisciplina: ele ficou no vestiário, poupado, porque sente dores musculares. O técnico Vagner Mancini ainda tem esperanças de contar com o jogar diante do Cruzeiro, no Mineirão.

"O Jobson não subiu porque se queixou de dores musculares. Ele falou comigo e achei melhor que não treinasse, até para não prejudicá-lo", explicou Mancini, que depois disse: "Eu acho que o Jobson ainda viaja. Vamos esperar até amanhã (sábado), mas não acredito que ele fique fora".

Seria um problema a menos para um treinador que já tem pepinos demais para resolver. André Bahia, que tinha previsão de retorno para este fim de semana, mais uma vez não treinou e sequer viaja para Belo Horizonte, palco do jogo de domingo, no Mineirão. Wallyson torceu o tornozelo e também é desfalque certo.

"Ao longo da semana, depois de muito tempo, eu tive uma semana cheia e deu para fazer algumas coisas interessantes na parte tática. Testei alguns atletas que podem iniciar a partida, como o Airton e o Dankler. Já estou com o Rodrigo Souto improvisado e o Bahia está fora da partida. O Murilo também foi escolhido e o time que vai jogar foi o que treinou hoje (sexta)", explicou o treinador.

Assim, o Botafogo deve entrar em campo com: Jefferson; Regis, Dankler, Rodrigo Souto e Junior Cesar; Andreazzi, Gabriel, Bolatti e Carlos Alberto; Murilo e Rogério. A equipe carioca é 17.ª colocada, com 33 pontos, a um do Vitória, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.