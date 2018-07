Jobson espera nova chance em clássico com o Flu No último sábado, contra o Duque de Caxias, Jobson marcou seu primeiro gol no retorno ao Botafogo depois do afastamento por doping. O atacante segue sob o olhar cauteloso e preocupado do técnico Oswaldo de Oliveira e da comissão técnica. O comandante ficou animado, porém, por ver o jogador retornar de dois dias de folga em boa condição física e sem ter cometido excessos fora de campo.