Jobson fica fora de treinamento e deve desfalcar o Botafogo

Ausente no empate por 2 a 2 com o Volta Redonda, na última quarta-feira, em Volta Redonda (RJ), o atacante Jobson pode desfalcar o Botafogo mais uma vez neste sábado, quando a equipe recebe o Bonsucesso na reabertura do estádio Engenhão, em jogo pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O jogador não treinou nesta quinta.

No início da semana, um exame de imagem apontou um edema na coxa esquerda de Jobson. Por precaução, os médicos do Botafogo pediram que o atacante fosse poupado das atividades até que a lesão desaparecesse, o que ainda não aconteceu. Caso ele não consiga treinar nesta sexta-feira, véspera da partida, será vetado.

Já o atacante Henrique poderá fazer a sua estreia. O jogador, que sofreu uma lesão no quadril que o tirou inclusive da metade final da pré-temporada, voltou aos treinamentos nesta semana. É provável que ele fique no banco de reservas na partida do fim de semana.