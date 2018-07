Jobson ganha nova chance e é reintegrado no Botafogo O Botafogo anunciou nesta segunda-feira que vai reintegrar o atacante Jobson ao elenco. O técnico Vagner Mancini e o diretor de futebol Wilson Gottardo resolveram apostar no jogador, que retornou de empréstimo do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e há duas semanas vinha treinando separadamente do grupo botafoguense.