Jóbson marca dois e Bahia empata com Flamengo no fim No melhor jogo do Campeonato Brasileiro até aqui, o Flamengo ficou atrás do placar duas vezes, conseguiu a virada, mas cedeu o empate no fim, ficando nos 3 a 3 com o Bahia, em Pituaçu. O primeiro jogo da equipe baiana em casa na sua volta à elite do futebol brasileiro após oito anos atraiu 32 mil pagantes.