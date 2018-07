Jobson marca em jogo-treino dos reservas do Botafogo Com os titulares novamente de folga após a vitória sobre o Bonsucesso, no sábado, por 4 a 1, os reservas do Botafogo venceram jogo-treino contra os juniores, por 3 a 2, nesta segunda-feira. Os gols foram do trio de ataque: Jobson, Caio e Herrera. O técnico Oswaldo de Oliveira acompanhou a atividade.