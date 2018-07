Jobson merece chance, diz presidente do Atlético-MG

Em 2009, na sua primeira temporada pelo time, Jobson foi flagrado em exame antidoping por consumo de cocaína. Suspenso, retornou ao clube carioca em 2010 e teve vários problemas durante o Campeonato Brasileiro, como ausência em treinos. Assim, foi afastado pelo técnico Joel Santana.

Jobson chega ao Atlético-MG cedido por empréstimo de um ano, com os direitos econômicos fixados em valor não revelado. Kalil revelou que teve uma conversa com o atacante antes de acertar a contratação. "Jóbson... Conversei com ele. É um garoto. Era a chance que ele precisava", escreveu em seu perfil no Twitter - rede de microblogs na internet.

Antes de Jobson, o Atlético-MG já havia se reforçado com os volantes Richarlyson e Toró, o lateral-direito Patric, o meia-atacante Wesley e o atacante Magno Alves, em contratações sempre confirmadas por Kalil no Twitter. E o dirigente deu a entender que o clube não deve anunciar reforços nos próximos dias. "Twitter de férias! Paz, paz, paz e saúde para todos. Volto dia 5!", escreveu.