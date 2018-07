Jobson não treina no Botafogo e é dúvida contra Santos

O atacante Jobson não treinou nesta sexta-feira por ainda estar se recuperando de uma contusão na coxa esquerda. Assim, ele ainda é duvida para o jogo decisivo que o Botafogo faz contra o Santos neste domingo, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Vagner Mancini conduziu um treino tático no qual esboçou o time que deve enfrentar o Santos. A principal novidade é a entrada do jovem Yuri Mamute no lugar de Jobson. O volante Bolatti também foi poupado da atividade, e Andreazzi foi testado em seu lugar.

Na luta para fugir do rebaixamento, o clube carioca precisa vencer as duas partidas restantes do Brasileirão e torcer por resultados negativos de Palmeiras e Vitória até o fim da competição. O Botafogo é o 19º colocado, com apenas 33 pontos.