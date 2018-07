Jobson pode ser novo reforço do Atlético-MG SÃO PAULO - Depois de Richarlyson e Wesley, Jobson deve ser o novo reforço do Atlético-MG para a temporada de 2011 .O atacante passou por exames médicos na Clínica Baeta Vianna, em Belo Horizonte, e se reunirá com a diretoria do clube mineiro para fechar o acordo.