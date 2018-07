Jobson quer voltar ao Botafogo e nega proposta do Bangu

"A princípio, o Jobson não está analisando nenhuma proposta do Bangu. Não é do interesse dele ir para um time que não seja do exterior ou da Série A", disse à Rádio Brasil o empresário Antenor Joaquim. "A preferência é o Botafogo. O Jobson tem contrato até 2016 e pretende cumprir até o final. O clube tem cumprido com suas obrigações em dia". O Botafogo, no entanto, não quer mais este retorno de Jobson.

O agente do atacante uruguaio Loco Abreu afirmou nesta sexta-feira que ele vai se reapresentar ao clube no início de 2013. "Não preciso nem mesmo sair do Uruguai para falar com o Botafogo, pois ele já voltou ao clube. No dia 4 de janeiro, na volta aos trabalhos, Abreu vai estar na pré-temporada", disse sobre o atleta, emprestado no Campeonato Brasileiro para o Figueirense.