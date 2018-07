Jobson rebate críticas de Mancini: 'Não sou irresponsável'

O atacante Jobson rebateu as críticas que sofreu após desperdiçar um pênalti na partida de quarta-feira com o Figueirense. O jogo acabou 1 a 0 para o time de Santa Catarina, deixando o Botafogo em situação complicada no Brasileirão. O jogador chegou a ser chamado de irresponsável pelo técnico Vagner Mancini, que ficou inconformado com a derrota.

"Peço desculpa ao torcedor e aos meus companheiros mas, se tiver outro pênalti, eu pego e bato de novo. Tenho personalidade para isso e estou ali para errar e acertar também", afirmou o atacante. "Não me acho irresponsável. Estou jogando lesionado para ajudar o Botafogo e todo mundo percebeu contra o Fluminense o meu esforço", defendeu-se o jogador.

Jobson afirmou já ter se acertado com Mancini após uma conversa sobre o último jogo. O atacante deve voltar a campo contra a Chapecoense no domingo, em um confronto direto na parte baixa da tabela. "Vão me crucificar porque eu perdi um pênalti? Posso ir para Chapecó e mudar a história do jogo também", argumentou.