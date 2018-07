Jobson se desculpa por indisciplina, mas segue afastado

"Tenho que mudar, não fazer merda, né? No ano passado tive uma grande experiência na minha vida, não posso entrar em uma decepção de novo", disse em entrevista à TV Globo, referindo-se à punição que durou seis meses por uso de crack no fim do ano passado.

"Fico muito triste quando falam que eu voltei a usar droga. Não me recuso a fazer exames, de sangue inclusive. Não tenho peso na consciência em relação a isso. Nesse período em que eu fiquei machucado a imprensa achou que eu voltei a usar droga, que o Botafogo estava me preservando. Mas não era isso", completou.

Jobson, no entanto, não deve enfrentar o Internacional, domingo, no Engenhão, jogo importante para o Botafogo seguir na luta por uma vaga na Copa Libertadores. O técnico Joel Santana ainda está irritado com o último ato de indisciplina do jogador e não deverá relacioná-lo para a partida.