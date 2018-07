Jobson tem lesão na coxa e vira problema no Botafogo

Cada jogo que o Botafogo tem disputado nesta reta final do Brasileiro é considerado uma decisão, diante da luta que o time vive para se manter na Série A. O time aposta em uma vitória no clássico com o Fluminense, sábado, para poder voltar a engrenar na competição. Porém, o técnico Vagner Mancini tem sofrido com a lista de desfalques, que nesta quarta-feira pode ter ganhado mais um nome.

O atacante Jobson sofreu uma contusão na coxa esquerda e sua participação no clássico ainda será avaliada. Para este jogo o clube não poderá contar com os atacantes Wallyson e Rogério e o volante Rodrigo Souto, todos lesionados. Os atletas André Bahia, Carlos Alberto, Murilo e Gabriel também estão sob cuidados médicos, mas têm chance de voltar ao time.

Perder o clássico pode deixar o time alvinegro em situação crítica no campeonato. O Botafogo é o 18.º colocado na classificação, com 34 pontos. Faltando outras quatro rodadas, precisaria vencer todos os jogos para escapar da degola.