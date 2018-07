Jobson treina entre os reservas no Botafogo após se irritar com substituição A irritação de Jobson ao ser substituído diante do Fluminense, na primeira partida das semifinais do Carioca, deve custar a vaga do atacante no time titular do Botafogo. Nesta segunda-feira, o técnico René Simões comandou um intenso treino no campo anexo do Engenhão e escalou o jogador entre os reservas.