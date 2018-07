Joe Cole admite que precisa melhorar no Liverpool

Contratado sob grande expectativa no Liverpool, o meia Joe Cole ainda não engrenou nesta temporada e fez apresentações decepcionantes, assim como toda a equipe. Apesar do momento ruim, o jogador da seleção inglesa prometeu evoluir nas próximas partidas.

"Não estamos jogando bem, eu não estou jogando bem. Sei disso e espero melhorar o mais rápido possível", garantiu o ex-jogador do Chelsea, que disputou nove partidas pelo Liverpool e marcou apenas um gol.

"Tentarei fazer o que for possível para jogar o meu melhor. Preciso encontrar a minha melhor forma, da maneira que seja. E estou certo de que conseguirei", disse Joe Cole, preocupado com a situação da equipe. Com apenas seis pontos somados em oito rodadas, o Liverpool está na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês.