Joe Gomez desfalcará o Liverpool por seis semanas após fraturar a perna

O Liverpool anunciou nesta quinta-feira que não poderá contar com o zagueiro Joe Gomez pelas próximas seis semanas, graças a uma importante lesão. O jogador de 21 anos sofreu uma fratura na perna e será uma sentida baixa para o técnico Jürgen Klopp até o ano que vem.

Gomez se contundiu ainda no primeiro tempo do triunfo de quarta-feira sobre o Burnley, pelo Campeonato Inglês, e precisou deixar o gramado de maca. O jogador foi submetido a exames nesta quinta, que confirmaram a fratura no local e o prognóstico de afastamento.

Apesar da pouca idade, Gomez tem um considerável histórico de lesão, incluindo uma no ligamento do joelho ainda na temporada 2015/2016, além de outra no tendão de Aquiles, que juntas o tiraram de campo por quase um ano.

Por causa da lesão, Gomez vai desfalcar o Liverpool em sete rodadas do Campeonato Inglês, inclusive nos clássicos com Manchester United e Arsenal, além do confronto diante do Napoli, na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões.