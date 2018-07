Joel admite que Botafogo se complicou no Brasileirão

O técnico Joel Santana garante não ter se abatido com a derrota por 2 a 1 para o Internacional, mas reconheceu que o Botafogo se complicou na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Com o tropeço, a equipe carioca terminou a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro fora do grupo dos quatro primeiros colocados.

"Era uma tarefa teoricamente mais tranquila, mas tornamos o caminho mais difícil. Não fomos desligados, não tivemos competência para ganhar o jogo. Perdemos gols para liquidar o jogo no primeiro tempo. Seria uma partida controlada, tiraria o nervosismo e a impaciência da torcida. Não fomos competentes para traduzir em resultado positivo. Agora, vamos ter que correr atrás do prejuízo", afirmou.

Joel ressaltou que o Botafogo precisará vencer Prudente e Grêmio nas rodadas finais do Brasileirão. "Tem seis pontos para serem disputados, estamos um ponto atrás do Grêmio. O que tínhamos na mão perdemos. Era vencer os dois jogos em casa e talvez depender de uma partida difícil no Sul. Agora, temos que ganhar os dois para ter esperança

O treinador lamentou a semana turbulenta do Botafogo, que perdeu Marcelo Mattos, operado de apendicite, e Somália, por lesão no joelho. Caio ficou gripado, Jobson treinou em separado, e Jefferson e Loco Abreu perderam treinos por estarem com suas seleções. "Começamos uma semana tumultuada e terminamos com problema. Se você não faz uma semana tranquila de trabalho, seu pensamento vai por outros caminhos. Mas vida que segue, o trabalho só acaba no dia 5. Ainda falta muita coisa".

Derrotado pelo Internacional, o Botafogo está em sexto lugar no Brasileirão, com 56 pontos. Agora, a equipe está atrás do Grêmio, com 57 pontos, e do Atlético-PR, que tem 56, mas possui vantagem nos critérios de desempate, que são seus concorrentes na luta pelo quarto lugar.