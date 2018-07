Joel admite que Cruzeiro tem jogado 'abaixo do esperado' Depois de acumular sua segunda derrota seguida no comando do Cruzeiro, Joel Santana admite que o time está rendendo "abaixo do esperado" nestas últimas rodadas do Brasileirão. Na noite de sábado, o time mineiro foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0, em Sete Lagoas.