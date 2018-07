Joel admite Vasco sem brilho, mas celebra vitória

"Foi uma vitória que não deixou dúvida. Fomos superiores o tempo todo do jogo. Subimos na tabela, pois os adversários tropeçaram. Não foi uma exibição maravilhosa, mas foi uma exibição que nos deu pontos. Temos que ganhar pontos. Não vamos golear a Portuguesa aqui dentro da situação que ela está. Tivemos uma atuação equilibrada. Agora vamos nos preparar para o jogo contra o Boa Esporte", disse.

Recuperado de uma cirurgia para a retirada da vesícula, Joel voltou ao comando do Vasco na partida contra a Portuguesa e ressaltou que o time soube aproveitar os espaços deixados pelo adversário, além de apresentar variação tática. O treinador também explicou a bronca dada em Pedro Ken nos minutos finais da partida, quando considerava melhor manter a vantagem inicial do que buscar o segundo gol.

"Nós fizemos uma inversão de campo para ver como a coisa iria acontecer e na primeira bola saiu o gol. Tiramos a bola do meio e procuramos os lados do campo, onde a gente tinha espaço para atacar. Não fiquei tenso com o final. Ocorre que no decorrer do jogo, mudamos a nossa postura. A Portuguesa veio com tudo no final e nos obrigou a fazer uma troca de posição. Tiramos o Pedro Ken do lado esquerdo e colocamos ele do lado direito. Ele queria subir ao ataque para fazer gol, mas disse para ele ajudar mais no sistema defensivo. Foi só isso que pedi ao time na reta final", afirmou.

A vitória sobre a Portuguesa levou o Vasco para a vice-liderança da Série B com 51 pontos. O time volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, quando vai receber o Boa, em São Januário, pela 29ª rodada.