Joel aponta evolução do Flamengo e exalta entrada de Vágner Love

RIO - O Flamengo conseguiu sua segunda vitória sob o comando de Joel Santana, em dois jogos disputados, mas, desta vez, o desempenho agradou o treinador. Depois de uma vitória sem brilho sobre o Madureira, na última quinta, a equipe evoluiu e venceu o Nova Iguaçu, por 2 a 0, no último domingo, pela sexta rodada da Taça Guanabara.

Esta, pelo menos, foi a visão do técnico, que exaltou também a entrada do atacante Vágner Love, em sua reestreia pelo clube. "Tivemos uma melhora neste jogo com relação ao do Madureira. Nosso ataque funcionou muito bem com a entrada do Vágner Love. O Nova Iguaçu tem uma equipe muito boa, equilibrada. Mas conseguimos jogar bem. A tendência agora é melhorar a cada jogo", declarou.

Vágner Love não apareceu muito na partida, não marcou gols, mas foi elogiado por Joel Santana. O treinador lembrou que o jogador ainda precisa de ritmo de jogo, mas comemorou seu desempenho. "Foi um dia de festa. O torcedor comemorou e o time fez um bom jogo. O Vágner Love estreou muito bem. Temos que lembrar que ele não joga há dois meses. Não tivemos tempo de fazer treino tático para entrosar. O nosso treinamento para ajustar o time foi uma conversa no hotel", disse.

Companheiro de ataque de Vágner Love, Deivid também recebeu o apoio de Joel Santana. Criticado pela torcida, o jogador marcou o primeiro gol da partida e abriu caminho para a vitória. "É um atleta vitorioso, que conquistou muitos títulos e é reconhecido no exterior. Estamos encontrando a melhor posição para ele jogar com o Ronaldinho e com o Love", apontou o treinador.