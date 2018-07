Joel aposta na volta de Guerreiro e Marcelo Mattos

A confiança do veterano Joel reside na volta de dois jogadores muito importantes para seu esquema. Marcelo Mattos e Leandro Guerreiro podem voltar no clássico do domingo contra o Fluminense.

"Acho que vamos ter a volta do Leandro Guerreiro e do Marcelo Mattos. Acho que vai dar, aí já ganhamos mais corpo. Ele [Mattos] disse que estava um pouco inseguro, mas agora temos uma semana para tentar recuperá-lo", disse Joel, comemorando o fato de voltar a ter uma semana sem jogos para poder treinar sua equipe.