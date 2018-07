Joel aprova testes no Botafogo e mira o Brasileirão

O técnico Joel Santana ficou satisfeito com a atuação do Botafogo no amistoso com o Corinthians, na noite de domingo, e exaltou a oportunidade de poder fazer testes na equipe na partida em que o time carioca recebeu a faixa de campeão carioca deste ano.

"Foi uma festa, mas o time jogou sério o tempo todo, do primeiro ao último minuto. E pudemos fazer avaliações, com o máximo possível de substituições. Foi uma grande vitória no ciclo de comemorações pelo qual passamos. Todos estão de parabéns", aprovou o treinador, que chegou a fazer sete substituições durante a partida.

Motivado pela vitória, por 3 a 1, e pela renovação do seu contrato, Joel avisou que já começou a pensar no Brasileirão. "Houve uma melhora em todos os setores, os jogadores estão tendo uma contribuição muito grande. Há três meses, eram faixas de protesto, gaitinhas e torcedor queimando camisa. Hoje é apoio o tempo todo, senhoras e crianças no estádio, uma festa", destacou.