Joel Carli festeja fase do Botafogo e projeta título: 'Podemos fazer história'

O zagueiro Joel Carli, do Botafogo, autor do gol que abriu o caminho para a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético Mineiro, quarta-feira passada, no Engenhão, que garantiu o clube nas semifinais da Copa do Brasil, demonstrou confiança no grupo para marcar o nome na história do clube carioca com um título nesta temporada.

"Penso que podemos chegar longe. Um título iria coroar todo o nosso esforço. Tenho vontade de ficar na memória dos torcedores. Acho que temos a oportunidade de fazer história. Vamos em busca disso", projetou o zagueiro em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo site oficial do clube.

O argentino, de 30 anos, que disputa a Copa Libertadores pela primeira vez na carreira, ressaltou a confiança que possui no espírito de decisão dos jogadores para avançar na competição continental e lutar pelo título.

"A Libertadores é diferente. Sabemos que é preciso deixar tudo em campo para vencer. Tem sido assim ao longo do ano, em todas as competições. Vejo nosso time maduro, sabendo o que quer", analisou o zagueiro Joel Carli.

Antes de voltar a jogar pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores, o Botafogo terá pela frente o São Paulo, neste sábado, às 16 horas, no Engenhão, em jogo que abrirá a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time botafoguense ocupa a sétima posição na tabela, com 24 pontos, enquanto os paulistas estão em 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento, com 16 pontos.