Joel comemora volta de Léo e Gilberto no Cruzeiro O técnico Joel Santana terá o grupo quase completo à disposição para escalar o Cruzeiro diante do Bahia, neste domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Com as voltas de Léo e Gilberto, que estavam lesionados, o treinador não poderá contar apenas com Diego Renan e Henrique, contundidos, e Gil, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.