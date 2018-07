Joel confirma que Jobson não enfrentará o Grêmio

O técnico Joel Santana confirmou nesta sexta-feira que o atacante Jobson não jogará pelo Botafogo no confronto decisivo diante do Grêmio, domingo, no Olímpico, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O corte já era esperado ao longo da semana, após o atleta se envolver em seguidos casos de indisciplina. Somente em novembro, sem nenhuma justificativa convincente, Jobson chegou atrasado duas vezes aos treinos. Também se envolveu em polêmica na partida contra o Avaí, quando teria feito um gesto obsceno a um torcedor.

No lugar de Jobson, quem pode ter uma chance é Lucas Zen. "Ele tem condições como qualquer outro. Apesar de ser um rapaz novo, vem mostrando muita personalidade. Joga simples, é tranquilo. Vai ser um jogador importante futuramente, tem nível de seleção brasileira", apostou Joel.

Se vencer o Grêmio no domingo e o Goiás não for campeão da Copa Sul-Americana, o Botafogo garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores.